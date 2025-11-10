Haberler

Elazığ'da Haftalık Asayiş Denetimleri Sonuçlandı: 267 Olay, 30 Tutuklama

Elazığ'da Haftalık Asayiş Denetimleri Sonuçlandı: 267 Olay, 30 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da 2-9 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 267 olay meydana geldi; 281 şüpheli yakalandı ve 30 kişi tutuklandı. Trafik kazalarında 59 kişi yaralanırken, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 267 asayiş olayında, 281 şüpheli yakalanırken 30 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 2-9 Kasım 2025 tarihleri arasındaki haftalık asayiş verilerini açıkladı. Kent genelinde meydana gelen 267 olayda 281 şüpheli yakalanırken, 30 kişi tutuklandı. Çalışmalarda 60 bin 648 şahıs ve 23 bin 891 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, 2 bin 860'ına cezai işlem uygulanırken 239 araç da trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 37 adet trafik kazasında 59 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yapılan çalışmalarda; 7 adet tabanca, 3 adet tüfek, 819 adet fişek, 11 adet kesici alet, 29,7 gram kubar esrar, 235,13 gram esrar, 32,17 gram metamfetamin, 892,17 gram bonzai, 20,14 gram bonzai hammaddesi, 408 adet sentetik ecza ve ecstasy, 18,9 gram kenevir tohumu, 6,6 gram skunk, 0,03 gram kokain, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 paket uyuşturucu sarma kağıdı, kaçak olarak; 2 ton sakatat, 21 adet cep telefonu, 21 adet traş makinesi, 10 adet el feneri, 4 adet masaj aleti, 264 adet çakmak ve 336 adet emtianın ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı

Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı

Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.