Elazığ'da Haftalık Asayiş Denetimleri Sonuçlandı: 267 Olay, 30 Tutuklama

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 267 asayiş olayında, 281 şüpheli yakalanırken 30 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 2-9 Kasım 2025 tarihleri arasındaki haftalık asayiş verilerini açıkladı. Kent genelinde meydana gelen 267 olayda 281 şüpheli yakalanırken, 30 kişi tutuklandı. Çalışmalarda 60 bin 648 şahıs ve 23 bin 891 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, 2 bin 860'ına cezai işlem uygulanırken 239 araç da trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 37 adet trafik kazasında 59 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yapılan çalışmalarda; 7 adet tabanca, 3 adet tüfek, 819 adet fişek, 11 adet kesici alet, 29,7 gram kubar esrar, 235,13 gram esrar, 32,17 gram metamfetamin, 892,17 gram bonzai, 20,14 gram bonzai hammaddesi, 408 adet sentetik ecza ve ecstasy, 18,9 gram kenevir tohumu, 6,6 gram skunk, 0,03 gram kokain, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 paket uyuşturucu sarma kağıdı, kaçak olarak; 2 ton sakatat, 21 adet cep telefonu, 21 adet traş makinesi, 10 adet el feneri, 4 adet masaj aleti, 264 adet çakmak ve 336 adet emtianın ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ