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Elazığ'da Haftalık Asayiş Bülteni: 252 Olay, 245 Kişi Yakalandı

Elazığ'da Haftalık Asayiş Bülteni: 252 Olay, 245 Kişi Yakalandı
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Elazığ'da 14-20 Ekim tarihleri arasında meydana gelen 252 olayda 245 kişi yakalanmış, 8 kişi tutuklanmıştır. Yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suç unsurları ele geçirilmiş, 44 kişi trafik kazalarında yaralanmıştır.

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 252 olaya karışan 245 kişi yakalandı.

Elazığ Valiliği haftalık asayiş bültenini paylaştı. Buna göre 14-20 Ekim arasında meydana gelen 252 olayda 245 kişi yakalanırken, 8 şahıs tutuklandı. 13 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Asayiş uygulamalarında 68 bin 450 şahıs ve 23 bin 897 aracın kontrol edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Aranması olan 437 şahıs yakalanmış, 24 şahıs tutuklanmıştır. Kontrol edilen araçlardan 3 bin 207 araca cezai işlem uygulanmıştır. 212 araç trafikten men edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda 8 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tüfek, 130 adet fişek, 2 adet kesici alet, 10 adet muhtelif kazı malzemesi, 730 kg muhtelif gıda malzemesi, 7.790 litre şarap, 2 litre etil alkol, 25 kilo tütün, 16 adet kaçak cep telefonu, 3.000.000 TL para, 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda, 1.863 gram esrar, 11 gram metamfetamin, 21 gram bonzai maddesi, 15 adet uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 8.372 gram sentetik ecza tozu, 28 gram kenevir tohumu ele geçirilmiştir. limizde 31 trafik kazası meydana gelmiştir. 44 kişi yaralanmıştır. Bu süre zarfında kaybolan 16 şahıs, 1 adet motosiklet ve 1 adet bisiklet bulunmuştur" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Politika Güvenlik 3-sayfa trafik Asayiş Suç

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