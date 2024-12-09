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Elazığ'da Haftalık Asayiş Bülteni: 242 Olay, 204 Yakalama

Elazığ'da Haftalık Asayiş Bülteni: 242 Olay, 204 Yakalama
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Elazığ’da 2-8 Aralık tarihlerinde toplam 242 asayiş olayı meydana geldi. 204 şahıs yakalanırken, 6 kişi tutuklandı. Asayiş uygulamalarında silahlar, kaçak içkiler ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Elazığ'da son bir haftalık asayiş bülteni açıklandı. Buna göre kentte 242 olay meydana gelirken, 204 şahıs yakalandı.

Elazığ Valiliği, 2-8 Aralıkta meydana gelen haftalık asayiş olaylarını açıkladı. Buna göre, son bir hafta içerisinde 242 olay meydana gelirken 204 şahıs yakalandı. 6 şahsın tutuklandığı, 11 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Asayiş uygulamalarında 64 bin 908 şahıs ve 35 bin 229 araç kontrol edildi. Aranması olan 310 şahıs yakalanırken, 25 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen araçlardan 2 bin 608'ine cezai işlem uygulanırken, 204 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 6 adet tabanca, 4 adet tüfek, 3 adet kesici alet, 274 adet fişek, 30 litre kaçak içki, 100 milimetre içki yapımında kullanılan madde, 7 adet cep telefonu ve 1 adet telefon kiti ele geçirildi. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise 80 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 12 gram kokain, 2 gram kannabinoid, 14 adet sentetik ecza4 adet uyuşturucu hap ve 600 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Son bir haftada 23 trafik kazasının meydana geldiği, bir kişinin hayatını kaybettiği ve 46 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bu süre zarfında kaybolan 15 şahıs, 1 adet laptop, 12 bin lira değerinde kıyafet ve 2 bin lira değerinde malzemesi bulunduğu ifade edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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