Elazığ'da Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı

Elazığ'da Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı
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Elazığ'ın merkezinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada maddi hasar meydana geldi, yaralanan olmadı.

Elazığ'da hafif ticari araçlar çarpıştı: Kaza anı kamerada

ELAZIĞ - Elazığ merkezde iki hafif ticari aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kavşakta meydana gelen çarpışmada araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, kaza, şehir merkezine bağlı bir kavşakta yaşandı. Henüz sürücü isimleri öğrenilemeyen iki hafif ticari araç, kesişen yolda çarpıştı. Çarpışma anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, araçlardan birinin kavşağa girdiği, diğer aracın ise duramayıp çarptığı görülüyor. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa
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