Elazığ'da Hafif Ticari Araç Temizlik Kamyonuna Çarptı: 5 Yaralı

Elazığ'da hafif ticari aracın temizlik kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TL 0038 plakalı hafif ticari araç, 21 BH 096 plakalı temizlik kamyonuna çarptı. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralanırken, bazıları ise araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Araçtan çıkartılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ