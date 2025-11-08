Elazığ'da Hafif Ticari Araç Tarlaya Uçtu, 3 Yaralı

Elazığ'da hafif ticari aracın tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Başyurt mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, tarlaya uçtu. Kazada, 3 kişi yaralandı.Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ