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Elazığ'da Hafif Ticari Araç Şarampole Uçtu: 4 Yaralı

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Elazığ-Bingöl karayolu Yoluüstü köyü mevkiinde meydana gelen kazada, hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da hafif ticari araç şarampole uçtu: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Yoluüstü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 03 AAT 506 plakalı hafif ticari araç, şarampole uçtu. Kazada, 4 kişi yaralandı. Kazayı gören ve ilk müdahaleyi yapan köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - 3.Sayfa
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