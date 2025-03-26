İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 143 adrese baskın! Onlarca gözaltı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi

"Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi"
CHP'den Erdoğan'a 'Turpun büyüğü dökülmedi' yanıtı

Erdoğan'ın sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi: Anlıyoruz ki...
CHP'den Erdoğan'a 'Turpun büyüğü dökülmedi' yanıtı

Erdoğan'ın sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi: Anlıyoruz ki...

Elazığ'da Hafif Ticari Araç Şarampole Uçtu, 4 Yaralı

Elazığ'da Hafif Ticari Araç Şarampole Uçtu, 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ-Bingöl karayolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç şarampole uçtu. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Yoluüstü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 03 AAT 506 plakalı hafif ticari araç, şarampole uçtu. Kazada, 4 kişi yaralandı. Kazayı gören ve ilk müdahaleyi yapan köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title