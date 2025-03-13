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Elazığ'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Elazığ'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
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Elazığ-Keban karayolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç şarampole devrildi. Olayda 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Keban karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 23 HC 345 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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