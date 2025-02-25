Elazığ'da Hafif Ticari Araç Park Halindeki Otomobile Çarptı, Sürücü Kaçtı

Elazığ'da hafif ticari araç sürücüsü, park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaçtı. Çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Yunus Emre Bulvarı Hastane Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AAF 241 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 34 STK 15 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrasında çarpan sürücü, aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Sesle birlikte uyanan otomobil sürücüsü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerince yapılan çalışmada, hafif ticari aracın başka bir sokak üzerinde park halinde olduğu tespit edildi. Sürücüsüne ulaşılamayan aracın, ekipler tarafından Yediemin Otoparkına çekildiği öğrenildi.

Hafif ticari aracın çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ