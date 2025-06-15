Elazığ'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Elazığ'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 2 Yaralı
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Elazığ-Bingöl karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Karasaz köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 LP 786 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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