Elazığ'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Elazığ'da meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayda 1 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ve hastaneye kaldırdı.
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştığı kaza 1 kişi yaralandı.
Kaza, Güneyçevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa