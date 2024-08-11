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Elazığ'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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Elazığ-Diyarbakır karayolunda meydana gelen kazada, 23 ADP 831 plakalı motosiklet ile 23 AEV 101 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ADP 831 plakalı motosiklet ile 23 AEV 101 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Diyarbakır Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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