Elazığ'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Elazığ'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ADP 831 plakalı motosiklet ile 23 AEV 101 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ