Elazığ'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Elazığ-Baskil karayolunda meydana gelen kazada hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Olayda 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Baskil karayolu Sütlüce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipler olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa