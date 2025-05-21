Elazığ'da Hafif Ticari Araç Duvara Çarptı: 1 Ölü

Elazığ'da Hafif Ticari Araç Duvara Çarptı: 1 Ölü
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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç duvara çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Elazığ'da hafif ticari araç duvara çarptı: 1 ölü

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç duvara çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Yeni Mahalle Kanalüstü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Aykaç idaresindeki 23 ADN 344 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kazada, sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Aykaç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa
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