Haberler

Elazığ'da Güvensiz Çalışma: İşçiler Çatıda Canlarıyla Oynuyor

Elazığ'da Güvensiz Çalışma: İşçiler Çatıda Canlarıyla Oynuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da yapımı devam eden 5 katlı binanın çatısında güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da 5 katlı binanın çatısında hiçbir güvenlik almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi.

Olay, merkeze bağlı Bahçelievler Mahalle'sinde yapımı devam eden 5 katlı binanın çatı kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı kısmında çalışma yapan işçilerin hiçbir güvenlik almadan rahat bir şekilde çalışmaları, yürekleri ağza getirdi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrailli bakan, askerlerle dağa çıkıp poz verdi: Hermon'dan ayrılmayacağız

Askerlerle dağa çıkıp poz verdi: Buradan ayrılmayacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?

Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.