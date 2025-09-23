Elazığ'da Güvensiz Çalışma: İşçiler Çatıda Canlarıyla Oynuyor
Elazığ'da yapımı devam eden 5 katlı binanın çatısında güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, merkeze bağlı Bahçelievler Mahalle'sinde yapımı devam eden 5 katlı binanın çatı kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı kısmında çalışma yapan işçilerin hiçbir güvenlik almadan rahat bir şekilde çalışmaları, yürekleri ağza getirdi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa