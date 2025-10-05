Haberler

Elazığ'da Güvenlik Önlemi Almadan Çatı Tamiri Yürekleri Ağza Getirdi

Elazığ'da Güvenlik Önlemi Almadan Çatı Tamiri Yürekleri Ağza Getirdi
Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde çatı tamiri yapan işçilerin, hiçbir güvenlik önlemi almadan 5 katlı bir binanın çatısında çalıştığı anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi. Bu görüntüler izleyenlerde korku oluşturdu.

Elazığ'da çatı tamiri yapan işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması yürekleri ağza getirdi.

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde işçiler, hiçbir güvenlik önlemi almadan 5 katlı bir binanın çatısında çalıştı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, işçinin metrelerce yüksekte tedbirsiz şekilde çalıştığı görüldü. O anlar yürekleri ağza getirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
