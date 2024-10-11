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Elazığ'da Gruplar Arasında Kavga: 3 Yaralı

Elazığ'da Gruplar Arasında Kavga: 3 Yaralı
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Elazığ'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi silahla, iki kişi ise darp sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da iki gurup arasında çıkan kavgada bir kişi silahla, 2 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi 4016. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Olayda A.N. (17) silahla bacağından vurularak, 2 kişi ise darp sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerine ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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