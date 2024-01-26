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Elazığ'da Gözaltına Alınan 6 Şüpheli Tutuklandı

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Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada çeşitli suçlardan dolayı gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkeme karşısına çıkartılarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, çeşitli suçlardan dolayı gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız bir şekilde sürüyor. Bu çerçevede 2 şüpheli şahsın yapılan üst ve araç aramasında bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 6 adet fişek ve 60 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yine Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana gelen kasten yaralama olayının faili olayda kullandığı düşünülen, birer adet ruhsatsız tabanca ve kesici aletle birlikte yakalandı.

Ayrıca devam eden çalışmalarda, İcadiye Mahallesi Tekel Sokak üzerinde meydana gelen, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Yağma, Kasten Yaralama ve Zorla Senet İmzalatma' suçlarının faili 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da birer adet ruhsatsız tabanca, kesici alet, demir beyzbol sopası, senet defteri, 5 adet üzerinde imzalar bulunan dolu senet ve 2 adet boş senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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