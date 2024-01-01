Elazığ'da Gözaltına Alınan 3 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede dün yapılan çalışmalarda Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından; 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 24 adet fişek, 2 adet kesici alet, 20 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilirken yakalanan 2 yabancı uyruklu şahıs ise ilgili birime teslim edildi. Doğukent Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleşen ikametten hırsızlık olayının faili de tespit edilerek hırsızlık malzemeleriyle birlikte yakalandı. Ayrıca 80 araca idari para cezası uygulandı.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam eden çalışmalarda ise 2 şüpheli şahsın yapılan iş yeri aramasında; 3 parça halinde toplam 9,18 gram esrar maddesi, 23 adet sentetik ecza ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 2 ve 'Hırsızlık' suçundan 1 olmak üzere adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ