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Elazığ'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, göçmen kaçakçısı 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından illegal yollardan ülkeye giriş yapmış düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalarda, araçlarda yapılan rutin kontrollerde yakalanan 5 şüpheli şahıs arasında göçmen kaçakçılığı organizatörleri İ.B. ve B.S. de bulunuyordu. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, göçmen kaçakçısı 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından illegal yollardan ülkeye giriş yapmış düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede çevre illerden Elazığ'a gelen araçlara yönelik yapılan rutin kontrollerde, yabancı uyruklu 5 şüpheli şahıs yakalandı. Para karşılığında sınır illerinden batı illerine Elazığ güzergahı kullanılarak naklettiği tespit edilen organizatör İ.B. ve B.S. 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. İllegal yollardan ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu şahısların ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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