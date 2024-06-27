Elazığ'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, göçmen kaçakçısı 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından illegal yollardan ülkeye giriş yapmış düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede çevre illerden Elazığ'a gelen araçlara yönelik yapılan rutin kontrollerde, yabancı uyruklu 5 şüpheli şahıs yakalandı. Para karşılığında sınır illerinden batı illerine Elazığ güzergahı kullanılarak naklettiği tespit edilen organizatör İ.B. ve B.S. 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. İllegal yollardan ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu şahısların ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi. - ELAZIĞ