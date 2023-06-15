Üye Girişi
Haberler
Elazığ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 2 günde 15 işçi hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 2 günde 15 işçi hastaneye kaldırıldı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da son 2 günde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 15 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da son 2 günde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 15 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Elazığ merkezde bulunan bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, yemekten sonra işçilerden bazılarında mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri olması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Son 2 günde zehirlenme şüphesi ile 15 işçi, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title