Elazığ'da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi

Elazığ'da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi
Elazığ'da polis ekipleri, kent genelinde geniş kapsamlı bir asayiş uygulaması yaparak yüzlerce aracın ve şahsın sorgusunu gerçekleştirdi. Uygulamanın amacı, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve suç unsurlarının tespit edilmesi olarak belirlendi.

Elazığ'da polis ekipleri, kent genelinde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Farklı noktalarda kurulan kontrol noktalarında yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından kent genelinde geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile farklı birimlerin katılımıyla düzenlenen uygulamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç unsurlarının tespit edilmesi ve şüphelilerin yakalanması amaçlandı. Kentin birçok noktasında oluşturulan kontrol noktalarında araçlar tek tek durdurularak denetlendi, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı. Kent merkezinin yanı sıra farklı mahallelerde de sürdürülen çalışmalarda yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı.

Ekipler, uygulama sırasında trafik güvenliği, ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulundurma gibi suçlara karşı da detaylı incelemeler yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği uygulamada, polis ekiplerinin gün boyu sürdürdüğü denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
