Elazığ'da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından kent genelinde geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile farklı birimlerin katılımıyla düzenlenen uygulamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç unsurlarının tespit edilmesi ve şüphelilerin yakalanması amaçlandı. Kentin birçok noktasında oluşturulan kontrol noktalarında araçlar tek tek durdurularak denetlendi, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı. Kent merkezinin yanı sıra farklı mahallelerde de sürdürülen çalışmalarda yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı.

Ekipler, uygulama sırasında trafik güvenliği, ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulundurma gibi suçlara karşı da detaylı incelemeler yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği uygulamada, polis ekiplerinin gün boyu sürdürdüğü denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi. - ELAZIĞ