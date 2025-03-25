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Elazığ'da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması

Elazığ'da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması
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Elazığ'da polis ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi. Kontrol noktaları kurularak yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve diğer ekipler tarafından, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde uygulama gerçekleştirildi. Kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda birçok yerde kontrol noktaları kuruldu. Eş zamanlı sürdürülen uygulamalarda yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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