Elazığ'da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması: 11 Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri, kent genelinde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada aranan 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde 24 noktada geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya 3 özel hareket unsuru, 55 ekipten oluşan 307 personel katıldı.

Kentin birçok noktasında oluşturulan kontrol noktalarında araçlar tek tek durdurularak denetlendi, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı. Kent merkezinin yanı sıra farklı mahallelerde de sürdürülen çalışmalarda 3 bin 760 şahıs, 436 araç, 171 umuma açık bina, 10 metruk bina, 42 park ve bahçe kontrol edildi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs yakalanırken, 7 adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve 1 kayıp şahıs bulundu. Ayrıca 9 araca toplam 32 bin 529 TL idari para cezası uygulanırken 3 aracın trafikten men edildiği bildirildi. - ELAZIĞ