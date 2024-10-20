Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Genel Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi

Elazığ'da Genel Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Narkotik, asayiş ve trafik ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde şüpheli kişilere GBT kontrolleri ve sürücülere alkol testleri yapıldı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde 'Genel Asayiş Uygulaması' gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede narkotik, asayiş, trafik ekipleri ve bekçilerin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Kent genelinde birçok noktada polis ekiplerince çalışma yürütüldü. Şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolleri yapılan denetimlerde sürücülere alkol testi uygulanırken, iş yerleri de denetlendi.

Öte yandan, şüpheli görülen araçlar durdurularak arama yapıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Narkotik Politika Güvenlik 3-sayfa Asayiş trafik

Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor

İstanbul'daki skandal Anadolu'ya sıçradı! 4 ilden ihbar yağıyor

 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış

Bebekleri öldürmekle kalmayıp tehditle cenazelerini bile satmışlar

 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber

750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber
Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı

Vural Çelik'in cenazesinde tüm gözler o 2 ismi aradı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alex de Souza istifa mı edecek? Antalya teknik direktörü Alex istifa mı ediyor? ICARDI GOLLERİ İZLE | Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı? OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı? Antalyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Galatasaray maç özeti! TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.