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Elazığ'da Geçtiğimiz Hafta 254 Asayiş Olayı Meydana Geldi

Elazığ'da Geçtiğimiz Hafta 254 Asayiş Olayı Meydana Geldi
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Elazığ'da 11-17 Kasım tarihleri arasında 254 asayiş olayı yaşandı, 250 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ'da son bir haftalık asayiş bülteni açıklandı. Buna göre kentte 254 olay meydana gelirken, 250 şahıs yakalandı.

Elazığ Valiliği, 11 -17 Kasım arasındaki haftalık asayiş olaylarını açıkladı. Buna göre, son bir hafta içerisinde 254 olay meydana gelirken 250 şahıs yakalandı. 21 şahsın tutuklandığı, 12 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Asayiş uygulamalarında 73 bin 900 şahıs ve 34 bin 302 araç kontrol edildi. Aranması olan 320 şahıs yakalanırken, 24 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçlardan 3 bin 353'üne cezai işlem uygulanırken, 204 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 18 adet tabanca, 3 adet tüfek, 64 adet fişek, 3 adet kesici aletin ele geçirildiği bildirildi. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise 94 gram esrar, 457 gram metamfetamin, 357 gram bonzai, 507 gram kannabinoid, 1 gram kokain, 209 gram skunk, 710 adet sentetik ecza, 44 adet uyuşturucu hap, 2 milyon 912 bin TL para ele geçirildi. Son bir haftada 37 trafik kazasının meydana geldiği ve 70 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bu süre zarfında kaybolan 8 şahıs ve 1 adet motosikletin bulunduğu ifade edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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