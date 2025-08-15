Elazığ'da Gece Saatlerinde Çıkan Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı
Elazığ'ın Altınçevre köyünde çıkan arazi yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızlı yayıldı ancak köy sakinlerinin müdahalesiyle büyümesi önlendi.
Elazığ'ın Altınçevre köyünde gece çıkan arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Arazi yangını, gece saatlerinde merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi'nin Altınçevre köyünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı arazide çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alan yayıldı. Köy sakinlerinin ilk müdahalesiyle yangının büyümesi önlenmeye çalışıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa