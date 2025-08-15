Elazığ'da Gece Saatlerinde Çıkan Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'ın Altınçevre köyünde gece çıkan arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Arazi yangını, gece saatlerinde merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi'nin Altınçevre köyünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı arazide çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alan yayıldı. Köy sakinlerinin ilk müdahalesiyle yangının büyümesi önlenmeye çalışıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. - ELAZIĞ