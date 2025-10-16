Haberler

Elazığ'da Gazeteci Mehmet Nafiz Koca'ya Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da Gazeteci Mehmet Nafiz Koca'ya Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Elazığ'da Günışığı Gazetesi sahibi Mehmet Nafiz Koca, pompalı tüfekle yapılan bir saldırıda bacağından yaralandı. Saldırgan R.A. yakalanarak tutuklandı.

Elazığ'da Günışığı Gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci Mehmet Nafiz Koca'ya silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı.

Olay, önceki gün Rızaiye Mahallesi Asya Sokak'ta bulunan Günışığı Gazetesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Günışığı Gazetesi imtiyaz sahibi Kent Konseyi ile Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Gazeteci Mehmet Nafiz Koca, çardakta oturduğu sırada R.A.'nın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan gazeteci Koca, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli R.A. yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
