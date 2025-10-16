Haberler

Elazığ'da Gazeteci Mehmet Nafiz Koca'ya Silahlı Saldırı

Elazığ'da Günışığı Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Nafiz Koca'ya, pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırının ardından şüpheli R.A. adliyeye sevk edildi. Olayda bacağından yaralanan Koca hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da Günışığı Gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci Mehmet Nafiz Koca'ya silahlı saldırı düzenleyen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün Rızaiye Mahallesi Asya Sokak'ta bulunan Günışığı Gazetesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Günışığı Gazetesi imtiyaz sahibi Kent Konseyi ile Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Gazeteci Mehmet Nafiz Koca, çardakta oturduğu sırada R.A.'nın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan gazeteci Koca, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli R.A. yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
