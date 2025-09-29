Haberler

Elazığ'da Gaspa Direnen Vatandaşa Bıçaklı Saldırı

Elazığ'da Gaspa Direnen Vatandaşa Bıçaklı Saldırı
Elazığ'da bir parkta cep telefonunu çalmaya çalışan bir kişiyle arbede yaşayan vatandaş, direniş gösterince bıçakla yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı, şüpheli yakalandı.

Olay, Gazi Caddesi'nde bulunan Cemaloğlu Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oturan bir kişi ile cep telefonunu gasbetmeye çalışan şahıs arasında arbede çıktı. Gaspçıya direnen vatandaş, aldığı bıçaklı darbesiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken, yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
