Elazığ'da Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı

Elazığ'da 2 farklı güzellik salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından Cemre-2 operasyonu çerçevesinde kent merkezinde faaliyet gösteren 2 farklı güzellik salonunda çalışanları masaj adı altında fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçunu işledikleri tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik 27 Şubat 2024'te operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından 1 Martta adli makamlara sevk edildi. Zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca 128 şahsa idari para cezası uygulanırken, iş yerleri ile ilgili idari işlem uygulanacağı kaydedildi. - ELAZIĞ