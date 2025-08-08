Elazığ'da Freni Patlayan İş Makinesi Takla Attı: 1 İşçi Ağır Yaralandı

Elazığ'da Freni Patlayan İş Makinesi Takla Attı: 1 İşçi Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir şantiyede freni patlayan iş makinesi takla attı. Olayda, iş makinesi altında kalan bir işçi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da bir şantiye alanında freni patlayan iş makinesi takla attı. Kazada, 1 işçi ağır yaralandı.

Olay, merkez Zafran Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni patlayan iş makinesi takla attı. Kazada, iş makinesi altında kalan bir işçi ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası

Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumun ilk icraatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur

Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.