Elazığ'da Freni Boşalan Kamyon İş Yerinin Bahçesine Girdi
Elazığ'da freni boşalan bir kamyon, Sanayi Mahallesi'ndeki bir iş yerinin bahçesine girdi. Olayda maddi hasar oluştu ancak yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Elazığ'da freni boşalan kamyon, bir iş yerinin bahçesine girdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni boşalan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, bir iş yerinin bahçesine girdi. Maddi hasarın oluştuğu kazada, herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.
Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ