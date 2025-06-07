Elazığ'da Foseptik Çukuruna Düşen Boğa Vinçle Kurtarıldı

Elazığ'da Foseptik Çukuruna Düşen Boğa Vinçle Kurtarıldı
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Elazığ'ın Alaca köyünde Kurban Bayramı için alınan boğa, bağını koparıp foseptik çukuruna düştü. Vatandaşlar, traktör ve vinç yardımıyla boğayı kurtardı ve hemen keserek kurban ettiler.

Elazığ'da bağını kopararak foseptik çukura düşen kurbanlık boğa, traktörün arkasında takılan vinç yardımıyla vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Alaca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı için alınan boğa, bağını kopararak kaçmaya başladı. Boğa, kısa süre sonra foseptik çukuruna düştü. Kurban sahipleri ve vatandaşlar, boğayı kurtarmak için hemen harekete geçti. Uzun uğraşlar sonucu boğa, traktörün arkasına takılan vinç yardımıyla yukarı çekilerek kurtarıldı.

Kurtarılan boğa, hemen kesilerek kurban edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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