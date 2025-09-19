Elazığ'da Fırtınaya Rağmen Çatıda Çalışan Vatandaşın Tehlikeli Anları

Elazığ'da fırtınalı havada bir vatandaşın hiçbir önlem almadan çatıda çalışması yürekleri ağza getirdi.

Olay, merkeze bağlı Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent genelinde etkili olan fırtınaya aldırış etmeyen bir vatandaş, hiçbir önlem almadan çatıda çalışma yaptı. Yüreklerin ağza geldiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ