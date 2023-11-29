Elazığ'da firari hükümlü yakalandı
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Elazığ'da aranan bir firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Elazığ'da firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede huzur ve güvenin sağlanması amacıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda yapılan çalışmada, 10 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.İ'nin adresi tespit edildi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler F.İ'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa