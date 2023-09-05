Elazığ'da firari hükümlü yakalandı
Elazığ'da aranan bir hükümlü olan E.C.A'nin saklandığı adres tespit edildi ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, jandarma işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Elazığ'da firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede huzur ve güvenin sağlanması amacıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, çeşitli suçlardan 25 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C.A'nin saklandığı adresi belirledi.
Düzenlenen operasyonla E.C.A. yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İsmail Şen - 3. Sayfa