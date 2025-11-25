Haberler

Elazığ'da Feci Kaza: Traktöre Çarpan Otomobil Alev Aldı

Elazığ'da Feci Kaza: Traktöre Çarpan Otomobil Alev Aldı
Elazığ-Bingöl karayolunda otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobil, alev topuna döndü. Feci kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Elmapınarı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil, aynı istikametteki bir traktörün römorkuna arkadan çarparak alev aldı. Araçta bulunan yolcular kendilerini dışarı atarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
