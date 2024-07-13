Elazığ'da feci kaza: Otomobil bariyerlere saplandı, 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bağlı Yarımca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 07 BRF 106 plakalı kamyon ile 34 BAE 948 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile otomobil refüjde bulunan bariyerlere saplandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.