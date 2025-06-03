Elazığ'da Feci Kaza: Çalışan Otomobilin Altında Kalmaktan Kıl Payı Kurtuldu

Elazığ'da bir işletmenin girişinde bilet temini yapan çalışan, otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu işletme girişine yönelerek kulübeye çarptı. O esnada işletme girişinde bilet temini yapan çalışan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Çalışanın aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu kaza, işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ