Elazığ'da Feci Kaza: Çalışan Otomobilin Altında Kalmaktan Kıl Payı Kurtuldu
Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki bir işletmenin girişinde, otomobilin çarpması sonucu bilet temin eden çalışan, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobilinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Elazığ'da bir işletmenin girişinde bilet temini yapan çalışan, otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu işletme girişine yönelerek kulübeye çarptı. O esnada işletme girişinde bilet temini yapan çalışan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Çalışanın aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu kaza, işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa