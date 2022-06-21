Elazığ'da facianın eşiğinden dönüldü, otomobile çarpan kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 5 yaralı - Haberler

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Elazığ'da facianın eşiğinden dönüldü, otomobile çarpan kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da facianın eşiğinden dönüldü, otomobile çarpan kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 5 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, önce seyir halindeki otomobile çarptı ardından akaryakıt istasyonuna girdi.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, önce seyir halindeki otomobile çarptı ardından akaryakıt istasyonuna girdi. 2 benzin pompasının yıkıldığı olayda facia ucuz atlatılırken, kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ - Bingöl Karayolunda mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. idaresindeki 23 AH 80 plakalı kamyon, aynı yönde seyir halinde olan C.G. idaresindeki 01 ALU 24 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan boru yüklü kamyon, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna dalarak 2 benzin pompasını yıktı. Büyük bir facianın atlatıldığı ve otomobilin hurdaya döndüğü kazada, 2'si ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kazayla ilgili olay yerinde inceleme başlattı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

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