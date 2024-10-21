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Elazığ'da Eylül Ayı Trafik Kazaları Bilançosu Açıklandı

Elazığ'da Eylül Ayı Trafik Kazaları Bilançosu Açıklandı
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Elazığ'da Eylül ayında meydana gelen 283 trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 228 kişi yaralandı. Kazaların büyük kısmı sürücü hatalarından kaynaklandı.

Elazığ'da Eylül ayı trafik kaza bilançosu açıklandı. Bu süre içinde meydana gelen 283 kazada 3 kişi hayatını kaybederken 228 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Elazığ'da Eylül ayı içerisindeki kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 283 kazada 228 kişi yaralanırken, 3 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 134'ü yaralanmalı olurken, 159'u ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek." - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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