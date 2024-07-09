Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Evde Sabun Paketleme İşi Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı. Şüphelilerin, vatandaşları evde sabun paketleme işi vaadiyle kandırarak suç işledikleri belirlendi.

Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı. Şüphelilerin, vatandaşları evde sabun paketleme işi vaadiyle kandırarak suç işledikleri belirlendi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Elazığ merkezli olarak Mersin, Adana ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar çerçevesinde yapılan detaylı soruşturmalar sonucunda şüphelilerin, vatandaşları kandırarak nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri belirlendi. Bu suçları gerçekleştirdikleri iddia edilen şüpheliler, jandarmanın titiz çalışmaları sonucunda evde sabun paketleme işi vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği tespit edilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Elazığ Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

 Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

 Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title