Elazığ'da Ev Tavanı Çöktü, 1 Kişi Yaralandı
Elazığ'ın Olgunlar Mahallesi'nde bir evin tavanının çökmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da bir evin tavanının çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Olay, dün Olgunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin tavanı çöktü. Çökme sonucunda 1 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa