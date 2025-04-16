Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

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Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
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Elazığ'da Ev Tavanı Çöktü, 1 Kişi Yaralandı

Elazığ'da Ev Tavanı Çöktü, 1 Kişi Yaralandı
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Elazığ'ın Olgunlar Mahallesi'nde bir evin tavanının çökmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da bir evin tavanının çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, dün Olgunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin tavanı çöktü. Çökme sonucunda 1 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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