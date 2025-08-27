Elazığ'da Eşeğin Sürüklediği Çocuk Hayatını Kaybetti

Elazığ'da eli yulara sıkışan ve sürüklenerek ağır yaralanan çocuk, hayatını kaybetti.

Olay, 4 gün önce merkeze bağlı Yürekli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Meryem Doğan, eşeği getirmek için yanına gitti. Çocuk yuları eline geçirdiği anda eşek koşmaya başladı. Bu sırada eli yulara sıkışan ve kurtaramayan talihsiz çocuk, metrelerce sürüklendi. Durumu gören aile fertleri koşarak gitti ve eşeği durdurarak çocuğu kurtardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopsi sonrası Meryem Doğan, gözyaşları içerisinde köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ