Elazığ'da Endemik Kelebek Kaçakçılığı Operasyonu

Elazığ'da polis ekipleri tarafından arama yapılan bir araçta, endemik olduğu değerlendirilen bin 472 adet kelebek ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çevre illerden Elazığ'a gelen araçlara yönelik yapılan uygulamada şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada bin 472 adet değişik boyut, renk ve türlerde endemik olduğu değerlendirilen kelebek ile 9 adet kelebekleri yakalamada kullanılan file ele geçirildi. Şüpheli şahıs ve suç unsurları hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı bildirildi. - ELAZIĞ