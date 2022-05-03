Elazığ'da emniyet ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Haberler

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Elazığ'da emniyet ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da emniyet ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalanırken, şüphelinin ev aramasında 1 kilogram 750 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalanırken, şüphelinin ev aramasında 1 kilogram 750 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucuyla çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde F.D. isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan ev aramasında ise 1 kilogram 750 gram kubar esrar maddesi ve uyuşturucu madde satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli F.D. bugün 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Elazığ, Polis, Esrar, 3. Sayfa, Haberler

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