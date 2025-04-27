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Elazığ'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Elazığ'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
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Elazığ'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarparak 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Elazığ'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam merkez Abdullahpaşa Mahallesi 84. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.T. (18) idaresindeki 23 HT 707 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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