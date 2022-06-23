Son dakika haber: Elazığ'da ekskavatöre çarpan otomobil hurdaya döndü: 2'si ağır 3 yaralı Son dakika haberler: Elazığ'da ekskavatöre çarpan otomobil hurdaya döndü: 2'si ağır 3 yaralı Elazığ'da otomobil, ekskavatöre çarptı: 2'si ağır 3 kişi yaralandı Elazığ'da park halindeki ekskavatöre çarpan otomobil hurdaya dönerken, kazada 2'si ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Elazığ'da ekskavatöre çarpan otomobil hurdaya döndü: 2'si ağır 3 yaralı Elazığ'da otomobil, ekskavatöre çarptı: 2'si ağır 3 kişi yaralandı ELAZIĞ - Elazığ'da park halindeki ekskavatöre çarpan otomobil hurdaya dönerken, kazada 2'si ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kaza, merkez Üniversite Mahallesi Kemal Şedele Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 BC 007 plakalı otomobil, yıkım için park halinde duran ekskavatöre çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, 2'si ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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